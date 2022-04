América-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

O América-MG recebeo Juventude na noite deste sábado (16), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Juventude DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Henrique Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Antonio Teixeira da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere vai transmitir o jogo deste sábado, no Independência. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O América-MG vai em busca de sua primeira vitória no Brasileirão 2022.

O Coelho perdeu para o Avaí na estreia, além de ter empatado com o Atlético-MG no meio da semana pela Copa Libertadores.

Do outro lado, o Juventude também quer anotar os seus primeiros três pontos na competição.

O Alviverde vem de empate com o RB Bragantino pela primeira rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 América-MG Copa Libertadores 13 de abril de 2022 Avaí 1 x 0 América-MG Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x América-MG Copa do Brasil 19 de abril de 2022 19h (de Brasília) Santos x América-MG Brasileirão 24 de abril de 2022 16h(de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 11 de jabril de 2022 Real Noroeste 0 x 1 Juventude Copa do Brasil 17 de março de 2022

Próximas partidas