Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar para Athletico-PR e Atlético-MG na noite deste domingo (17), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo Furacão TV, e o canal Casimito, na Twitch, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Atlético-MG DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Bruno PIres (GO)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

ONDE VAI PASSAR?

A Furacão TV, e o canal Casimito, na Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, na Arena da Baixada. (Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real)

Pedro Souza / Atlético

MAIS INFORMAÇÕES

Em casa, o Athletico-PR quer somar os seus primeiros 3 pontos no Brasileirão, já que estreou com goleada sofrida para o São Paulo.

Agora sob o comando de Fábio Carille, o Furacão chega mais aliviado para o jogo, após ter vencido o The Strongest, pela Libertadores.

Do outro lado, o Atlético-MG vai em busca de mais uma vitória para engatar uma sequência positiva no campeonato.

O Galo empatou com o América-MG por 1 a 1 no meio da semana, também pela Libertadores.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 The Strongest Copa Libertadores 14 de abril de 2022 São Paulo 4 x 0 Athletico-PR Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tocantinópolis x Athletico-PR Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Flamengo Brasileirão 23 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 América-MG Copa Libertadores 13 de abril de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas