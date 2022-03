Portuguesa x Primavera: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série A2 do Paulistão 2022

Portuguesa e Primavera entram em campo na noite desta terça-feira (29), no Canindé, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Paulistão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na TV fechada, do Estádio TNT Sports, do Eleven Sports, do Paulistão Play e do Youtube do Paulistão, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Primavera DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Canindé, São Paulo - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O HBO Max, na TV fechada, do Estádio TNT Sports, do Eleven Sports, do Paulistão Play e o Youtube do Paulistão, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Canindé.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, a Portuguesa tem a vantagem do empate nesta terça-feira.

Mais artigos abaixo

Já o Primavera precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar.

Caso o placar se repita a favor do time visitante, a decisão será nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Primavera 0 x 1 Portuguesa Série A2 do Paulistão 26 de março de 2022 Portuguesa 3 x 1 Portuguesa Santista Série A2 do Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

PRIMAVERA

JOGO CAMPEONATO DATA Primavera 0 x 1 Portuguesa Série A2 do Paulistão 26 de março de 2022 SV de Piracicaba 0 x 1 Primavera Série A2 do Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas