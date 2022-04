Mobilização de torcedores do Inter nas redes sociais pode fazer clube desistir de Marcinho

O Inter procurou o clube paranaense para contratar, por empréstimo, o lateral Marcinho até o final da temporada de 2022. A negociação estava bem avançada. Porém, os torcedores do colorado, ao saberem da

informação, se mobilizaram no Twitter com a hashtag ‘marcinhonão’.

O motivo da mobilização dos torcedores acontece pois Marcinho, no final do ano de 2020, foi acusado de atropelar e matar um casal de professores. Eles foram atingidos pelo carro de Marcinho, que fugiu do local sem prestar socorro.

A negociação entre Inter e Athletico-PR foi confirmada pelo staff do lateral, que também reconhece que a rejeição por parte dos torcedores e a campanha nas redes sociais poderão inviabilizar a transferência para o colorado.

O curioso é que Alessandro Barcellos, atual presidente do Inter, foi também presidente do DETRAN-RS, no ano de 2011, sendo ele o criador do ‘Balada Segura’, projeto que fiscaliza se os motoristas estão dirigindo embriagados ou não. As fiscalizações contam com o apoio dos órgãos de segurança do estado.

Em março deste ano, o Fortaleza também tentou contar com Marcinho, mas a mobilização dos torcedores contra a contratação fez com que o time nordestino desistisse do negócio.