Alexander-Arnold: instinto brasileiro e nível para ganhar Bola de Ouro, opina Cafu

Capitão do penta rasga elogios ao lateral-direito do Liverpool

Considerado por muitos o melhor lateral-direito de todos os tempos, Cafu tem autonomia para elogiar ou criticar os jogadores de sua antiga posição. E de acordo com o capitão do penta, Alexander-Arnold tem todas as qualidades necessárias para ser eleito o Bola de Ouro daqui alguns anos.

"Penso que o Alexander-Arnold é um dos melhores do mundo, sem qualquer sombra de dúvida. É um grande jogador, diria que tem as mesmas características que eu tinha. Tem um grande potencial, é forte, habilidoso, e leva o jogo para a frente e cria chances de gol para o .", apontou em entrevista ao jornal inglês Mirror.

"Temos de mudar o paradigma da Bola de Ouro que é apenas conquistada por atacantes ou pontas. As pessoas têm de ver os defensores com a mesma importância do que os atacantes", completou.

Além do mais, Cafu acredita que o jogador do Liverpool possui estilo de jogo brasileiro.

”Diria que o Alexander-Arnold tem a ginga brasileira pela forma como joga. O meu conselho para ele seria simples: continua a fazer o que tens feito nestes últimos anos. Ele não deve mudar a forma de jogar, mesmo que faça erros, tem de continuar a jogar como tem jogado”, concluiu.

Vale lembrar que o último defensor que conquistou a Bola de Ouro foi Cannavaro, em 2006, após a .