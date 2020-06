Klopp e os planos para o Liverpool: não mudar nada e manter o time campeão

O alemão, campeão da Premier League pelos Reds, também afirmou que Pep Guardiola...é o melhor do mundo

O que fazer para manter o , campeão inédito da Premier League depois de quebrar uma fila que já durava 30 anos, no topo? Para Jurgen Klopp, treinador da equipe, a solução é "não fazer nada".

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Segundo o técnico, em entrevista concedida ao Bild, jornal alemão, seu objetivo para a próxima temporada é manter o time campeão intacto, afirmando que sua equipe não precisa de mudanças neste momento.

Mais times

"Não posso prometer que vamos continuar neste ritmo ou que vamos dominar o futebol, mas vamos manter o time junto e trabalhar para a próxima temporada." declarou Klopp sobre o elenco atual do Liverpool. "Todos estão em grande fase, não precisamos de mudanças neste momento. Em Dortmund, nosso time se desfez. Aqui, não aconteceu, estamos consistentes por quase dois anos e meio."

É claro: alguns jovens como Curtis Jones e Neco Williams devem ganhar mais oportunidades, bem como o recém-contratado Takumi Minamino, ao passo que nomes consolidados como Adam Lallana e Nathaniel Clyne devem deixar o clube. Mesmo assim, não espere ver uma reestruturação no elenco dos Reds.

Jurgen Klopp está pronto para dar um sangue novo na equipe do Liverpool e deve conceder mais oportunidades para Curtis Jones, Neco Williams e Harvey Elliott. [Paul Joyce] pic.twitter.com/pT5uC7eh15 — Anfield (de 🏡 E CAMPEÕES DA PL 2020) (@Anfieldbr) June 7, 2020

Mesmo assim, as especulações continuam acontecendo: nomes como Timo Werner - atacante já acertado com o Chelsea após o Liverpool desistir da contratação- e Jadon Sancho foram veiculados no clube durante boa parte da temporada.

"Seria ótimo ver Sancho vestindo a camisa dos Reds, cairia muito bem nele." admitiu Klopp, antes de colocar um balde de àgua fria sobre as expectativas da torcida do clube. "Eu não acredito numa transferência, na vredade. Se ele chegasse, o mais surpreso de todos seria eu!"

É justamente por essa atitude que muitos apontam o alemão como melhor do mundo: o treinador não precisa fazer grandes contratações para montar times competitivos. Klopp, no entanto, discorda deste elogio.

"Não concordo que eu seja 'o melhor treinador do mundo'," discordou, antes de apontar seu técnico favorito. "Eu e minha comissão técnica somos sim, muito bons. Mas Guardiola é o melhor. Meu melhor talento, na verdade, é lidando com pessoas, juntar pessoas boas umas com as outras. Nosso time está vivendo um grande momento."