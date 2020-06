"Salah começa a fazer o que Cristiano Ronaldo fazia pelo Man. United", diz Rooney

Ídolo do Red Devils fez comparações entre seu antigo companheiro de equipe e o jogador que atualmente lidera o Liverpool

Neste domingo (21), o retorna aos gramados após a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus com Mohamed Salah em campo, visando a conquista do título da Premier League.

Contando com o talento do egípcio em campo, que balançou as redes em 20 oportunidades em 40 jogos disputados na temporada, sendo 16 gols na Premier League, os Reds entram em campo contra o , a partir das 15h (de Brasília), precisando de apenas seis pontos para confirmar o título.

Analisando a temporada de Salah, Wayne Rooney acredita que o sucesso do jogador se deve em parte à falta de responsabilidade defensiva, que ele diz ser semelhante à maneira como Cristiano Ronaldo foi tratado em Old Trafford.

Mais times

"Mo Salah está começando a fazer o que Ronaldo fez pelo , em termos de apenas estar lá e não voltar para defender, mas sempre sendo uma ameaça, de modo que se você é um zagueiro ou meio-campista jogando contra ele, você tem pavor dele no contra-ataque.", escreveu para o Sunday Times.

Apesar da terrível ameaça de Salah, Rooney acredita que Sadio Mane emergiu como o melhor atacante do Liverpool nos últimos meses e não pode mais ser visto como o substituto do egípcio.

Mais artigos abaixo

"Há alguns anos atrás, Sadio Mané estava na sombra de Salah. Ele demonstrou muito talento e, na minha opinião, foi o melhor jogador do Liverpool nesta temporada", concluiu.

Mane não foi tão prolífico quanto Salah nesta campanha, marcando 18 gols em todas as competições e 14 na Premier League. Ambos devem começar contra o .