Mirassol x Palmeiras: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), às 21h35 (de Brasília), no Campos Maia, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, no streaming.

Depois da vitória sobre o Flamengo e o título da Supercopa do Brasil, o Palmeiras volta as atenções para o Paulistão. No momento, aparece na segunda posição do Grupo D, com oito pontos.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira pode poupar os titulares nesta quarta já visando o clássico diante do Santos no próximo sábado (4).

Do outro lado, o Mirassol está na terceira posição do Grupo B com quatro pontos. Na última rodada, a equipe goleou o São Bernardo por 4 a 1.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma seis vitórias, contra três do Mirassol, além de três empates. No último encontro, válido pelo Paulistão 2021, o Mirassol venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Mirassol: César; Lucas Ramon (Luiz Gustavo), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel (Flávio) e Camilo (Fernandinho);

Negueba e Zé Roberto. Técnico: Ricardo Catalá.

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, Giovani (Rafael Navarro) e López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?