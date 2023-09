Mirassol x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Botafogo-SP duelam na noite deste sábado (9), às 20h30 (de Brasília), no estádio Jose Maria de Campos Maia, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há cinco jogos, o Mirassol despencou na tabela e se distanciou da zona de classificação. O time do interior paulista está na 11ª posição, com 37 pontos e agora conta com o apoio de sua torcida para se restabelecer na competição.

Do outro lado, o Botafogo-SP também vive situação crítica e não ganhou as últimas oito partidas. O Pantera ocupa o 12º lugr, com 35 pontos.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Yuri, Danielzinho, Negueba, Gabriel, Chico e Zé Roberto.

Botafogo: Matheus, Marcio, Diogo, Ericson, Thassio, Tarik, Carlos, Patrick Brey, Osman, Luiz Henrique e Edson Carius.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?