Zagueiro está de volta após sofrer estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e retornar antes do prazo inicialmente previsto

Miranda vai reforçar o São Paulo no clássico com o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O zagueiro se recuperou de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, treinou normalmente nesta quarta-feira de manhã, no CT da Barra Funda, e está relacionado para o Majestoso.

A volta de Miranda, aliás, acontece antes do prazo inicialmente previsto de três semanas. Com o retorno do zagueiro, a escalação titular do Tricolor pode ter mudanças para o clássico. Ele disputa uma vaga na defesa com Diego Costa.

Além disso, Igor Vinicius briga por uma vaga na direita entre os titulares. Caso ele jogue, Daniel Alves poderia atuar mais adiantado e Rigoni perderia lugar no Tricolor. Nesse cenário, uma possível escalação seria: Tiago Volpi; Miranda ou Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Daniel Alves e Reinaldo; Benítez e Éder.

O técnico Hernán Crespo não comandará o time, pois está em quarentena após testar positivo para Covid-19. O Tricolor terá o auxiliar Juan Branda na beira do campo. Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Gabriel Sara (trauma no pé esquerdo) e Arboleda (seleção do Equador) seguem fora do São Paulo para o clássico.

O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena: são 14 jogos, com dez vitórias do Timão e quatro empates. Além disso, o Tricolor busca sua primeira vitória no Brasileirão, no qual é o 17º colocado, com quatro pontos.