Milan x Empoli: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

O Empoli vai até o San Siro neste sábado (12), às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o Milan em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano 2021/22, que está chegando ao fim. A transmissão desse confronto será na ESPN, na TV por assinatura. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Empoli DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL San Siro - Milão, Itália HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na televisão por assinatura, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no San Siro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Em primeiro colocado podendo garantir o título, o Milan corre pela busca incessante de continuar na pequena vantagem de pontos. Antes do duelo deste sábado, os donos da casa estão com 28 duelos disputados, com 18 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, somando 60 pontos. Com 58, a Inter fica na cola dos rossoneros (rubro-negros, ou vermelho e preto, em italiano), e torce para um tropeço do rival.

In viaggio verso Milano 🚆 pic.twitter.com/C2UGIXYKuN — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 11, 2022

O Empoli, com seus 32 pontos, somados ao longo de oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, está no meio da tabela e pode subir na classificação para sair da 13ª posição, em busca de uma Liga Europa ou mesmo da Champions League.

O Milan vem de uma boa vitória no último jogo, contra o Napoli, por 1 a 0, com gol de Oliver Giroud. Já o Empoli acabou empatando em 0 a 0 com o Genoa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MILAN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 0 Inter de Milão Copa da Itália 1 de março de 2022 Napoli 0 x 1 Milan Campeonato Italiano 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Empoli Campeonato Italiano 12 de março de 2022 16h45 (de Brasília) Cagliari x Milan Campeonato Italiano 19 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

EMPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 2 x 3 Juventus Campeonato Italiano 26 de fevereiro de 2022 Genoa 0 x 0 Empoli Campeonato Italiano 6 de março de 2022

Próximas partidas