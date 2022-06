Milan tenta prioridade de Arthur Cabral, mas Fiorentina só libera por multa

Milan pede prioridade de compra do atacante Arthur Cabral, mas a Fiorentina pede 80 milhões de euros, valor da multa rescisória

O Milan procurou a Fiorentina nos últimos dias por causa de Arthur Cabral. Os italianos têm ciência de que seria difícil tirar o brasileiro da equipe neste mercado da bola — o atleta foi contratado em janeiro de 2022. A ideia, contudo, era ter prioridade de compra do centroavante para o futuro, conforme apurado pela GOAL.

A solicitação feita pelo Milan, contudo, foi recusada pela Fiorentina. O clube disse que só aceita liberar Arthur Cabral ao rival italiano se houver pagamento da multa rescisória, avaliada em 80 milhões de euros (R$ 443 milhões na cotação atual).

O Milan não está disposto a desembolsar o valor para adquirir Arthur Cabral, mas segue o monitorando no mercado da bola. O estafe do jogador também tem conhecimento do interesse vindo do gigante de Milão.

É possível que o Milan faça uma proposta na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro de 2023. No entanto, a situação ainda não é concreta e está sob análise.

Arthur Cabral foi contratado por 14 milhões de euros em janeiro de 2022. O atacante assinou contrato até 30 de junho de 2026. Sua última equipe foi o Basel, da Suíça.