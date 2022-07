Milan negocia para tirar Douglas Luiz do Aston Villa

Meia está em seu último ano de contrato com o clube inglês, o que pode facilitar a negociação a favor dos italianos

Campeão italiano na última temporada, o Milan está no mercado para reforçar mais a sua equipe para a temporada de 2022/23. O time italiano mira a contratação de Douglas Luiz, volante brasileiro de 24 anos.

Como soube a GOAL, o time rossonero já conversa com o Aston Villa pela contratação do jogador. Pessoas ligadas a Douglas Luiz acreditam que exista uma “grande chance” do negócio acontecer nesta janela.

O que pode facilitar para o Milan é a questão contratual de Douglas Luiz. O volante tem contrato com o Aston Villa até junho de 2023 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo a partir de janeiro.

Mais artigos abaixo

Sendo assim, para evitar perder o volante de graça, o Aston Villa teria que aceitar um valor menor do que o jogador está avaliado no mercado. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Douglas é avaliado em 30 milhões de euros (R$ 166,8 milhões).

Com a camisa do Aston Villa, Douglas Luiz tem 111 jogos. Pelo clube de Birmingham, tem cinco gols marcados.

O Milan, vale lembrar, tem Renato Sanches como alvo para o meio-campo também. O português fez uma boa temporada no Lille, da França, e desperta interesse de outros clubes da Europa.