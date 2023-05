Milan x Lazio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Lazio se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), às 10h (de Brasília), no Estádio Friuli, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em sexto lugar com 58 pontos, o Milan sabe que precisa ganhar se quiser continuar sonhando com uma vaga no G-4. Os Rossoneri vêm de dois empates e continuam sem Pogba e Ibrahimovic.

Já a Lazio perdeu os dois últimos jogos, mas segue na vice-liderança, com 64 pontos. A equipe azul também tem desfalques, com Cataldi e Vecino lesiondos.

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández, Tonali, Krunic, Bennacer, Leão, Messias e Giroud.

Lazio: Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Antônio, Alberto, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile.

Desfalques

Milan

Ibrahimovic e Pogba estão lesionados.

Lazio

Cataldi e Vecino seguem no departamento médico.

