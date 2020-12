Quem é Alessandro Barcellos, novo presidente do Internacional?

Ex-vice de futebol foi eleito no segundo turno ao vencer José Aquino, e assume comando do Colorado em janeiro de 2021

Alessandro Barcelos foi eleito o novo presidente do de Alegre. Líder da chapa “O Inter Pode Mais”, Barcelos assume o comando do clube gaúcho no início de 2021 e segue até o final de 2023.

O resultado final do segundo turno das eleições do Inter foi divulgado na noite desta terça-feira (15). Alessandro Barcelos tinha José Aquino (da chapa Reage Inter) como concorrente à presidência, e venceu com 16.522 votos (56%), contra 9.600 votos de Aquino.

Confira os votos detalhados:

Alessandro Barcellos: 16.522 votos

José Aquino: 9.600 votos

Brancos: 565 votos

Nulos: 2.354 votos

Formado em Administração, Barcelos tem especialização em Gestão e Inovação, e chegou a lecionar na Escola de Administração da UFRGS. A principal experiência do novo presidente colorado foi em cargos públicos, atuando como chefe de gabinete de três deputados estaduais e na gestão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre. Entre 2011 e 2013, foi diretor-presidente do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul.

Antes de assumir a presidência do clube, Alessandro Barcelos atuava como vice-presidente de futebol do time gaúcho, cargo que deixou no último mês de setembro, por decisão do agora ex-presidente, Marcelo Medeiros.

Além do novo presidente, a eleição ainda escolheu os membros do Conselho do Gestão do Internacional, que contará com Dannie Dubin, Arthur Caleffi, Luiz Carlos Ribeiro Bortolini e Humberto Cesar Busnello.

A votação bateu recorde histórico de participantes, com 29 mil votos no total. Por conta da pandemia do covid-19, o processo foi realizado de forma completamente digital, com votos pela internet.