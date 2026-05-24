Míchel ainda não sabe onde está seu futuro, como ressaltou o técnico do Girona após o jogo trágico contra o Elche. O empate em 1 a 1 na partida decisiva significou o rebaixamento para sua equipe.

O Girona pode, portanto, se preparar para um ano na Segunda Divisão. Na coletiva de imprensa após a partida, Míchel lutou contra suas emoções e assumiu a responsabilidade. “Sempre digo que o técnico é responsável pelo que acontece em campo, e, neste caso, sou eu.”

“Decepcionamos nossos torcedores”, afirma. “Sinto-me culpado e responsável. Abandonamos nossa torcida. Todos os jogadores choraram; para todos nós, este é o momento mais difícil de nossa carreira.”

Em seguida, o olhar já se volta para o futuro. “É hora de nos reerguermos após este momento tão difícil para todos. É muito pesado. Agora temos que sofrer e aprender como superar isso.”

Talvez tenha sido o último jogo de Míchel no Girona. Na mídia espanhola e holandesa, o técnico de 50 anos é frequentemente associado a uma transferência para o Ajax.

O técnico não quis comentar, na noite de sábado, as especulações sobre seu futuro. “Não sei. Agora não é o momento de falar sobre mim. Não alcançamos o objetivo principal do clube e ainda não superei esse golpe.”

“Por dentro, sinto um enorme vazio”, continua ele. “Agora não é o momento de pensar em outra coisa que não seja o Girona voltar à La Liga. Estou me sentindo péssimo agora, e isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto.”