Messi vive jejum de gols incomum em La Liga

Camisa 10 chegou a marca de quatro jogos sem balançar as redes na competição

Messi vive uma situação inusitada em 2020: a seca de gols. O camisa 10 tem distribuído mais assistências do que balançado as redes e agora chegou a quatro jogos sem marcar no Campeonato Espanhol, sendo a sua pior estatística nos últimos seis anos.

Desde a temporada 2013-14, quando sofreu com problemas físicos, o argentino não passava quatro jogos sem ir para os braços da torcida culé.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Mais times



(Foto: Getty Images)

Os números de Messi chamam a atenção na atual temporada, já que se chegou a marcar 50 gols em uma única edição da , o argentino fez apenas 14 em 24 jogos disputados. Mesmo assim, ele é o melhor artilheiro "mais pobre" do espanhol desde a temporada 2001-02, quando Kluivert, Catanha e Raul tinha 11.

O camisa 10 se mostrou em incomodado com a seca de gols na vitória por 2 a 1 sobre o , neste sábado (15), mas apesar disso, ele continua sendo participativo e deu seis assistências nas últimas três partidas na La Liga.