A fase recente de Messi: mais assistências do que gols

O atacante não vem marcando, mas participou de quase todos os gols recentes do Barcelona

Lionel Messi não surpreende por sua grandeza: ele é o melhor, e confirma essa superioridade toda vez que se aproxima da bola.

Messi não compete mais com outros jogadores: ele compete contra si mesmo. O garçom Messi está competindo com o goleador Messi. No momento, o garçom, segundo os números está ganhando.

Nas últimas quatro partidas, o argentino não marcou, mas dos sete gols do , deu assistência para seis - dois contra o , três contra o Betis e um contra o .

Após receber a bola do camisa 10 para marcar contra o Getafe, Griezmann falou sobre sua relação com o argentino: "Estou aqui há sete meses e ainda temos que aprender os movimentos um do outro. Estamos gostando de trabalhar juntos e tenho certeza de que vai melhorar", disse.

Desde de abril de 2016, Messi não tinha uma sequência de quatro jogos sem marcar, mas é também desde lá que ele não dava seis assistências em um período de quatro partidas.

Na temporada de Messi, já são 12 assistências em 19 jogos, uma a menos do que nos 34 jogos da temporada passada. Ele é o principal garçom desta da . Além disso, já são 20 gols, que o garantem como artilheiro da competição