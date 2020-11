Messi veste camisa do Newell's Old Boys para homenagear Maradona

A vitória do Barcelona sobre o Osasuna foi marcada por tributos a Maradona neste domingo (29)

O domingo foi de homenagens a Maradona no Camp Nou. O goleou o Osasuna por 4 a 0, no Campeonato Espanhol, com gols de Coutinho, Griezmann, Braithwaite e Messi. O destaque ficou para Lionel, que exibiu uma camisa 10 do Newell's Old Boys em alusão a Diego.

Antes da bola rolar, a camisa de Marona, que defendeu a equipe entre 1982 e 1984, foi erguida e reverenciada. Os jogadores se posicionaram em volta do círculo central e foi respeitado um minuto de silêncio.

No entanto, a homenagem mais marcante foi realizada por Messi na comemoração de seu gol, aos 33 minutos do segundo tempo.

O craque tirou a camisa 10 do Barça e exibiu a 10 do Newell’s Old Boys, clube pelo qual foi revelado e que Maradona defendeu no começo dos anos 1990. O modelo é o mesmo que o ídolo utilizou. Na sequência, mandou um beijo aos céus.

De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 14 pontos e pulou para sétima posição no Campeonato Espanhol.