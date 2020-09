Messi sozinho não é suficiente para o Barcelona, alerta Eto'o

Ex-atacante camaronês quer que o clube catalão reforce o elenco para aliviar a pressão no camisa 10

Na visão de Samuel Eto'o, a permanência de Lionel Messi não é suficiente para o retomar o caminho das vitórias. O ex-atacante camaronês, que escreveu seu nome na história do clube catalão, quer que o time seja menos dependente do camisa 10.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, Eto'o pede que o clube busque jogadores com as características do Barça. "Estou feliz porque meu filho Messi ficou em sua casa, mas precisamos de mais jogadores com o DNA blaugrana. Messi sozinho não será o suficiente", disse o camaronês ao TuttoMercato. "É preciso buscar no mercado jogadores que tenham o estilo tiki-taka e não o de box-to-tox".

Mais times

Em entrevista exclusiva à Goal, Messi confimou que ficará no Barcelona na temporada 2020/21, mas a possibilidade do argentino deixar o Camp Nou mexeu com o mundo do futebol. O próprio Eto'o havia declarado que o Barça teria que mudar de nome caso o camisa 10 deixasse o clube.

Para o ataque, onde o camaronês brilhou com 130 gols, o Barcelona está atrás de reforços, embora esteja perto de perder Luis Suárez para a Juventus. Lautauro Martínez, da Inter, e Memphis Depay, do , são os dois principais alvos blaugranas para o setor ofensivo.

Mais artigos abaixo

Além dos reforços, o Barcelona quer manter no elenco uma peça chave para o futuro: Ansu Fati. O jogador deve ser incorporado de forma definitiva ao elenco principal do Barça e assim, automaticamente, passará a ter uma multa de 400 milhões de euros (R$ 2,5 milhões).

Até o momento, o Barça tem apenas três novos nomes para a reconstrução do time. Pedri, Francisco Trincão e Miralem Pjanic já chegaram no elenco blaugrana. Além deles, jogadores emprestados na última temporada retornaram e podem ser utilizados, caso de Philippe Coutinho.