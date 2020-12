Messi quebra silêncio e se diz "com vontade de lutar" meses após quase deixar Barcelona

O craque argentino abriu o jogo sobre o que pensa após "um período muito ruim no último verão"

Rumores de transferências, insatisfação no e uma provável "última dança". Os últimos meses de Leo Messi foram repletos de especulações e poucas certezas. Perto de poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o craque argentino voltou a falar sobre sua situação no clube blaugrana.

Após a temporada decepcionante em 2019/20, Messi considerou deixar o Barcelona, principalmente após a goleada humilhante sofrida diante do Bayern de Munique por 8 a 2 na Liga dos Campeões. Em entrevista exclusiva à Goal, no entanto, revelou que não iria mover nenhuma ação na justiça contra seu clube de coração.

Quase seis meses depois de considerar deixar o Camp Nou, o craque voltou a falar. Em entrevista ao jornal argentino La Sexta, Messi confessou: "A verdade é que hoje estou bem. É verdade que passei por um verão muito ruim", se referindo aos meses de junho e julho, época do verão europeu.

"Isso já vinha de antes. O que aconteceu antes do verão, por como terminou a temporada, o burofax e tudo isso... Depois carreguei isso um pouco no começo da temporada", revelou o atacante argentino, que demorou para fazer um gol que não fosse de pênalti na campanha de 2020/21 do Barcelona e, algumas vezes, parecia desconectado de seus companheiros.

"Mas hoje estou bem. Estou com vontade de lutar seriamente por tudo que temos pela frente. Estou empolgado. Sei que o clube está passando por um momento complicado, a nível de clube, de equipe e tudo que rodeia o Barcelona, mas estou com vontade [de lutar]", concluiu Messi.

A poucos dias de poder assinar um pré-contrato, dois clubes pintam como favoritos para ter Messi a partir de 2020/21. O Manchester City era tido como o favorito, principalmente após a renovação de contrato de Pep Guardiola. Porém, hoje o PSG também é um forte concorrente, principalmente após a declaração pública de Neymar afirmando que quer voltar a atuar com o argentino.