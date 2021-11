"Messi, Neymar e Mbappé que mandam?" - Henry questiona falta de comando de Pochettino no PSG

Astro francês, o ex-atacante Thierry Henry questionou Maurício Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, sobretudo pela forma como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar ajudam na marcação do time quando não tem a bola.

O PSG enfrentou o Manchester City na Inglaterra, o time francês até saiu na frente com um gol de Kylian Mbappé, mas sofreu a virada da equipe de Pep Guardiola. Após isso, o time de Pochettino, se quer, conseguiu assustar a defesa do City.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex-atacante da seleção francesa criticou o trio ofensivo do PSG pela falta de esforço defensivo durante a derrota dos franceses. Henry destacou, em uma entrevista, que o PSG não conseguirá vencer a Champions League se os atacantes não ajudarem quando a equipe não estiver com a bola, porém, enfatizou que Pochettino deve ter autoridade suficiente para fazê-los defender.

“Você sabe de onde vem a frustração? É porque (o PSG) costumava jogar na defesa, então não ver esses caras voltando dói”, disse Henry na CBS Sports.

“Como ex-atacante, se você quer ganhar a Champions League, não pode agora no jogo moderno defender com sete jogadores. É impossível. Eu não me importo com quem você é."

"Você precisa ter, pelo menos, os três avançados voltados para a bola. Quero dizer o mínimo. Não estamos pedindo para perseguir os caras até a bandeirinha de escanteio. Enfrente-os, torne mais difícil, feche o lado que eles passam e então talvez (os laterais) se sintam mais seguros sobre o que está acontecendo atrás e na frente deles."

“No momento, eles estão muito expostos. As equipes da liga francesa não podem expô-los, mas o Manchester City pode.”

“O treinador tem permissão para ir até eles ou (os) jogadores mandam? É muito difícil porque se o treinador não consegue ser forte no que quer fazer e como gosta de jogar, então fica difícil", completou Henry.

Apesar da derrota, o PSG garantiu sua vaga na próxima fase da Liga dos Campeões, apesar de ter ficado atrás do Manchester City

Internamente, o PSG está em boa forma, já que segue na liderança da Ligue 1, com 11 pontos de vantagem sobre o Nice. Mbappé tem sido a estrela do time na temporada, marcando nove gols e dez assistências em todas as competições. Já Messi marcou quatro em suas 10 partidas pelo clube e Neymar tem três gols marcados.

Do outro lado, o futuro de Pochettino no clube foi questionado após a saída de Ole Gunnar Solskjaer do Manchester United.

O treinador se tornou um dos principais candidatos para assumir o United, já que está infeliz na capital francesa. Porém, as chances de Pochettino ser contratado pelo time inglês diminuíram, já que a GOAL confirmou que o time inglês mantém conversas com o ex-técnico do Barcelona, Ernesto Valverde.