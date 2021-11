Quem vai ser o novo treinador do Manchester United?

Pouco tempo depois de anunciar a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United começa a trabalhar em algumas possibilidades para substituir o treinador norueguês. Com isso, o nome de Maurício Pochettino, do PSG, aparece como um dos mais fortes no momento - mesmo tendo um contrato longo com o time francês.

Solskjaer assumiu o United de forma interina ainda em 2018 e, após um bom campeonato, foi efetivado no comando da equipe. No entanto, o treinador sofreu duras críticas pelo desempenho da equipe nos últimos jogos, principalmente por não encaixar uma melhor formação com Cristiano Ronaldo e Jadon Sacho.

Ainda assim, o treinador comandou a equipe em 168 partidas, sendo 91 vitórias, 37 empates e 40 derrotas.

Agora, a diretoria do United trabalha em um nome para substituir o norueguês, a GOAL te mostra os favoritos.

Quem será o novo treinador do Manchester United?

A GOAL apurou que Maurício Pochettino, atual técnico do Paris Saint-Germain, é o favorito para assumir o United. O treinador argentino possui contrato com o time francês até junho de 2023, porém, Pochettino estaria aberto a negociar com o time inglês.

Isto porque, a relação do técnico com o diretor esportivo do PSG, Leonardo, não é das melhores e, por isso, Pochettino gostaria de estar em um clube onde teria muito poder na tomada de decisões.

Além disso, o argentino tem um bom relacionamento com Sir Alex Ferguson, o que pode ser fundamental para ele tomar a decisão de deixar o clube francês. Fato é que o United já observava Pochettino antes mesmo de efetivar Solskjaer, mas o desempenho do norueguês na equipe principal rendeu um emprego permanente no United.

Além de Pochettino, o United estaria observando Zinedine Zidane para o cargo, porém, o treinador não estaria disposto a assumir o clube inglês. Outro nome que surgiu para comandar o clube em um curto prazo foi de Laurent Blanc, ex-zagueiro do clube, que está no Al-Rayyan, do Qatar.

Para completar, Erik ten Hag, treinador do Ajax, que frequentemente surge como favorito para assumir outros gigantes do futebol europeu, também foi mencionado no clube. No entanto, o treinador tratou logo de esfriar os rumores: "Vocês ficam me perguntando isso. É uma pergunta estranha. Eu (não) ouvi nada sobre isso, então não posso pensar sobre esse assunto."

Vale lembrar que, enquanto um novo treinador não é contratado, Michael Carrick comanda a equipe de forma interina.