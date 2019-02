Messi não treina e é dúvida contra o Bilbao

Craque realizou trabalho de recuperação após enfrentar o Real Madrid na Copa do Rei

Lionel Messi não treinou ao lado de seus companheiros na manhã desta sexta-feira (8) e pode desfalcar o Barcelona contra o Bilbao neste domingo (10).

Segundo fontes do clube, o atacante ficou no ginásio, em trabalho de fisioterapia e massagens, um indício, porém, de que não estará a 100%.

Mais artigos abaixo

Desta forma, o argentino é dúvida para o duelo marcado para às 17h45 (de Brasília), depois de ter iniciado no banco o clássico com o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei.