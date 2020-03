Será que Messi sofreria mesmo na Premier League?

A ideia de que Messi teria dificuldades nas frias noites inglesas se tornou um dos clichês mais irritantes e chatos

Em 2010, o jornalista da Sky Sports Andy Gray opinou sobre a corrida da Bola de Ouro daquele ano, dizendo que Leo Messi não teria o mesmo brilho na Premier League que tinha, e ainda tem, no . "Ele sofreria em uma noite fria no Britannia Stadium", disse Gray, se referindo ao estádio do .

Mês passado, o campeão do mundo de 98 Emmanuel Petit foi perguntado sobre um possível interesse do de contratar o craque. A especulação surge sobre as incertezas do futuro de Messi no Barcelona, que pode até mesmo deixar o clube ao final da temporada.

"Honestamente, eu não acho que ele se encaixaria na intensidade da ", disse o ex-meio campista do e do Barcelona ao Paddy Power. "Ele não gosta de ficar fechado e ser obrigado a brigar. Na , ele é protegido". completou Petit, sem explicar por quem Messi seria protegido.

A questão principal é que Messi não brilha somente na Espanha, mas também à nível europeu. Na Liga dos Campeões, o camisa 10 do Barcelona já teve noites incríveis, inclusive contra clubes ingleses. Por sinal, Messi marcou contra ingleses mais do que qualquer clubes de outro país no torneio continental.

Foram 34 jogos de Messi contra times da Premier League até hoje. O argentino esteve envolvido em 32 gols nessas partidas, sendo o responsável por 26 gols. A maior vítima inglesa é o Arsenal. Os Gunners encontram o camisa 10 seis vezes e sofreram nove gols do craque, sendo quatro deles em uma única partida no Camp Nou, em abril de 2010.

"Messi é o melhor jogador do mundo de longe", afirmou o então treinador do Arsenal, Arsene Wenger, após aquela partida. "Ele é como um jogador do PlayStation. Ele consegue tirar vantagem de cada erro que cometemos".

Quem também sofre com as grandes atuações do argentino é o , vítima do craque em duas finais de Liga de Campeões. Na primeira, em 2009, o baixinho de 1,7m abriu o placar com um histórico gol de cabeça. Dois anos depois, Messi fez o segundo gol do Barça na vitória por 3 a 1 em Wembley.

O Manchester City também já viu do que Messi é capaz. Foram seis gols do craque em seis jogos. Contra o , dois gols em duas partidas. Mas nem só de glórias vive o argentino contra times ingleses. e foram responsáveis por duas das maiores e mais dolorosas derrotas de Messi com a camisa blaugrana.

Embora ele tenha participado de seis gols contra o Blues, o time de Londres eliminou o Barça em pleno Camp Nou na semifinal da Liga dos Campeões em 2012. Naquela partida, Messi perdeu um pênalti e viu Fernando Torres marcar no fim para decretar a eliminação.

E claro, a eliminação contra o Liverpool na temporada passada, também na semifinal, pesou muito para o argentino, como contou Joël Matip. O Barcelona venceu a primeira partida por 3 a 0 no Camp Nou e viu o Liverpool conseguir um improvável 4 a 0 em Anfield.

Confira o aproveitamento de Messi contra o Big Six inglês:

OPONENTES GOLS ASSISTÊNCIAS JOGOS MINUTOS Arsenal 9 1 6 537 Manchester City 6 2 6 540 Manchester United 4 0 6 512 Chelsea 3 3 10 835 Tottenham 2 0 2 117 Liverpool 2 0 4 360

Mesmo sem nunca ter atuado por clube inglês algum, Leo Messi é o jogador que mais fez gols contra esses seis clubes, o Big Six. Só um jogador tem o mesmo número de gols contra estes adversários: Harry Kane, que sempre jogou por clubes ingleses.

Messi terá que conviver para sempre com as comparações com Diego Maradona ou com as críticas por nunca ter vencido uma . Mas a ideia de que ele sofreria em uma fria noite inglesa deveria ficar no passado.