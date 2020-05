Inter tentou tirar Messi do Barcelona em 2008: 'dinheiro nem sempre fala mais alto'

Marco Branca revelou que a chave para a Inter campeã da Champions League em 2010 foi a contratação de "jogadores furiosos"

O ex-diretor da , Marco Branca revelou que em 2008 o clube italiano tentou contratar Lionel Messi, que já se destacava no . A tentativa foi frustrada e a conclusão que o ex-dirigente nerazzurri é que o dinheiro não fala mais alto em todas as situações.

"Sim, nos movimentamos com determinação, mas Leo [Messi] não queria sair do Barcelona. Ele ficou muito agradecido, mas o aspecto econômico nem sempre vem em primeiro lugar", falou Branca em entrevista à TMW Radio.

Mais artigos abaixo

Quase dois anos depois dessa tentativa frustrada, a Inter conseguiu chegar ao ápice da glória do futebol europeu e conquistou a , com uma campanha histórica comandada por José Mourinho e que contou com jogadores que tinham sido "esquecidos" pelos seus antigos clubes. Branca afirmou que a chave para aquela conquista foi exatamente a contratação de "jogadores furiosos porque foram rejeitados pelos seus clubes".

Mais times

Ele citou o caso de Samuel Eto'o, que deixou o Barça rumo à Inter em 2009 e isso se deveu porque a equipe espanhola quis contar com os serviços de Zlatan Ibrahimovic, que na época estava no time de Milão.

"Ibra nos disse que já não tinha serenidade para continuar aqui. Nós o ouvimos e buscamos uma solução ideal para todos. E logo conseguimos o Eto'o", afirmou Branca.