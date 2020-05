"Messi é sonho de todos, mas não vai deixar Barcelona", diz ex-presidente da Inter

Massimo Moratti foi perguntado sobre a possibilidade do melhor do mundo trocar de clube

Leo Messi não deve deixar o , pelo menos é a opinião do ex-presidente da , Massimo Moratti. O argentino vencedor de seis Bolas de Ouro já foi ligado à rumores de transferência para o clube italiano e o próprio Moratti chegou a dizer que "não é um sonho proibido".

Porém, o ex-dirigente jogou um balde de água fria neste sonho: "Messi é o sonho de todos, mas ele não sairá do Barcelona. Ele ainda é o melhor jogador da atualidade", disse Moratti à rádio Rai GrParlamento.

O contrato do argentino com o Barcelona vai até 2021. Há uma cláusula, porém, que permite Messi rescindir seu contrato com o clube já na próxima janela, sem custo algum, caso ele queira. As insatisfações com a diretoria poderiam ser motivo para concretizar essa saída.

Diversas pessoas ligadas ao jogador já negaram, porém, que ele deixará o Barça. Quique Setién, treinador do clube, declarou que Messi não sairá porque ele e o Barça são "unidos". Sergio Agüero, companheiro de Leo na seleção argentina, afirmou que só uma catrastrofe tira o melhor do mundo do Camp Nou.

Especula-se que Messi esteja influenciando em algumas transferências do Barcelona, como a possível contratação de Lautaro Martínez. O camisa 10 do clube catalão gostaria de atuar ao lado de seu compatriota não só na seleção mas também no Camp Nou.

"Tudo dependerá dele", analisou Moratti sobre a possível saída de Lautaro. "Li que o Barcelona está fazendo ofertas exorbitantes para ele e será difícil dizer não dizer não a elas".