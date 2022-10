Messi merece ganhar a Copa do Mundo? Ronaldo Fenômeno responde

Ex-jogador brasileiro foi destaque no último título da Amarelinha, em 2002, no pentacampeonato histórico do "país do futebol"

Faltam menos de 30 dias para o início da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Seleções sul-americanas como Brasil e Argentina são postas como favoritas, mas a lenda brasileira Ronaldo Fenômeno disse que prefere nem pensar na possibilidade da equipe comandada por Lionel Messi ser campeã do mundo. O pentacampeão brasileiro confirmou ao The Guardian que não gostaria de ver o argentino levantando o troféu da Fifa devido a grande rivalidade com sua nação: "A rivalidade Brasil-Argentina é tão grande. Tivemos batalhas incríveis, com respeito, e isso é a coisa mais linda do futebol." "Mas a Argentina ganhar a Copa do Mundo não vale a pena pensar. Messi merece isso? Claro que sim - mas não com o meu apoio. Eu o amo e ele entende porque tenho certeza que ele se sentiria exatamente da mesma maneira." Fenômeno ainda reforça que torceria pelo craque caso "ele se naturalizasse pela Espanha". Após a Copa de 2018, quando a Argentina acabou caindo nas oitavas de final para a campeã França e o Brasil foi derrotado para a Bélgica nas quartas, as duas seleções chegam como fortes candidatas para a edição deste ano. Enquanto a Amarelinha venceu pela última vez em 2002, com o craque Fenômeno como destaque, a Albiceleste está na seca de Copas desde 1986. Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil

França

Alemanha

Argentina

Inglaterra

