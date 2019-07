Messi leva punição leve por comentários de Copa América 'armada'

O argentino desfalcará a seleção argentina apenas em um jogo no próximo campeonato organizado pela Conmebol

A Conmebol anunciou nesta terça (23) a punição ao atacante Lionel Messi, em função dos comentários de que a estava 'armada' para dar um título ao , com críticas à arbitragem e especialmente ao uso do VAR na competição. O argentino receberá apenas um jogo de suspensão e multa no valor de 1500 dólares [cerca de R$5660 na cotação atual].

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

“Não há dúvida, a Copa está armada para o Brasil. Tomara que não influenciem o árbitro e o VAR. O tem equipe para brigar, mas vejo como algo difícil”, disse Messi após vitória sobre o Chile, na disputa pelo terceiro lugar - duelo em que o camisa 10 recebeu cartão vermelho de forma polêmica após desentendimento com Gary Medel.

Abaixo, confira a nota divulgada pela Conmebol.

O Juiz Singular do Tribunal de Disciplina,

RESOLUÇÃO

1º CONFIRMA a partida automática de suspensão imposta ao jogador LIONEL ANDRÉS MESSI

não adicionando qualquer partida adicional de suspensão. Esta sanção deve ser cumprida

em conformidade com as disposições do Artigo 74.2 b) do Regulamento Disciplinar da CONMEBOL.

2º TAXA Sr. LIONEL ANDRÉS MESSI a pagar uma multa de USD 1.500 (UM MIL E CINCO DÓLARES)

ESTADOS UNIDOS), nos termos do artigo 12.6 do Regulamento de Disciplina. A quantia desta

multa será automaticamente debitada do montante a ser recebido pela sua Associação para

Participação e / ou prêmios.

3ª NOTIFICAR e cumprir o preenchimento.

Não há recurso contra essa decisão.

Tão logo a sentença foi divulgada, Messi respondeu com uma foto curiosa: queimado de sol, aproveitando as férias com os amigos, como se nada tivesse acontecido.