Messi garante: “nunca pensei em sair do Barcelona”

Em entrevista, o argentino fez juras de amor ao clube catalão e afirmou que pretende conquistar outra Liga dos Campeões

Podem ficar tranquilos, torcedores do : ele fica.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Lionel Messi, entre outras declarações, garantiu que nunca passou pela sua cabeça a opção de deixar o Barcelona.

Recentemente, torcedores podem ter ficados alarmados: não só o argentino entrou em rota de colisão com Eric Abidal, hoje diretor do clube, mas especulações começavam a veicular a possibilidade de que Messi estaria de saída do clube catalão.

Mesmo que o atleta tenha se pronunciado publicamente criticando declarações de Abidal, Messi afirmou que sua situação no Barça está "muito boa", que "ama a cidade e o clube." Além das juras de amor, o argentino também declarou que a Catalunha é sua casa.

E mais: Lionel Messi já está pensando em conquistar títulos. O atleta afirmou confiar no projeto atual do Barcelona, de Quique Setién, e que pretende conquistar mais Ligas dos Campeões com a camisa do clube.

Para já cumprir tal promessa neste ano, o argentino e o Barcelona terão que se superar. O próximo desafio do clube catalão na Liga dos Campeões, pelas oitavas de final, é o , da .