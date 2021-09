"Messi é simples e quieto": PSG vai conhecendo sua estrela

Hakimi diz que argentino é mais reservado do que ele imaginava. Após lesão, expectativa é de retorno do craque contra o Manchester City

Hakimi, do Paris Saint-Germain, se surpreendeu com o comportamento de Messi no vestiário do time francês. O jogador contratado da Inter de Milão descreveu o argentino como alguém "simples e quieto", em entrevista exclusiva ao jornal francês L'Equipe.

"Criar uma relação técnica e se entrosar com ele é fácil. Eu passo a bola, corro e ele coloca onde tem de ser. Fiqauei surpreso pela maniera como ele se comporta, ele é simples, quieto", disse Hakimi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Grato pela oportunidade de jogar com Messi, Hakimi acredita que o PSG pode subir de patamar pelo futebol do argentino.

"Não esperava que o Messi fosse sair do Barça, como todo mundo, e quando eu ouvi que ele estava vindo para cá, o que posso dizer? Foi um sonho pra mim. Joguei com muitos grandes jogadores e o único que faltava era o Messi. Fico orgulhoso de atuar com um jogador tão bom", afirmou.

"Para evoluir, eu vou prestar atenção em como ele treina e joga. O time e cada jogador crescem assim. Além disso, falamos a mesma língua e pouco a pouco vamos nos conhecendo".

Messi estreou no PSG saindo do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Reims, no dia 29 de agosto, quando substituiu Neymar por escolha do técnico Mauricio Pochettino. Depois, foi titular no empate por 1 a 1 contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões, e acabou substituído na vitória por 2 a 1 sobre o Lyon, pela Ligue 1. Ele sofreu uma lesão óssea no joelho esquerdo e ficou fora de dois jogos do PSG no campeonato francês, mas tem chance de retornar contra o Manchester City, terça-feira, pela Liga dos Campeões.