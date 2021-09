Messi anima o PSG: aumentam as chances de pegar o City na Liga dos Campeões

Camisa 30 participa do treinamento deste domingo e deve ser relacionado para o jogo de terça-feira (28)

O PSG ganhou uma boa notícia na manhã deste domingo: Lionel Messi treinou junto com o elenco e pode voltar a ser relacionado para o duelo contra o Manchester City, nesta terça-feira (28), pela segunda rodada da Champions League.

Com uma lesão óssea no joelho esquerdo, o camisa 30 ficou fora dos últimos dois compromissos dos parisienses pela Ligue 1, mas, segundo a emissora RMC Sport, o argentino deve ao menos ser relacionado para o compromisso do meio da semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quem também participou de todo o treinamento deste domingo foi Marco Verratti que, assim como Messi, pode voltar a ser selecionado por Pochettino.

O PSG iniciou a Champions League com um empate com o Brugge fora de casa e, em casa, vai em busca da vitória diante do forte Manchester City.