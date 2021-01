Messi e Pedri, mestre e aprendiz na missão de devolver a paz ao Barcelona

O argentino voltou a sorrir jogando pelo Barça e decidiu nos 3 a 2 sobre o Athletic Bilbao

Lionel Messi não começou a atual temporada feliz. E já disse isso. O argentino, que antes do início desta campanha chegou a pedir para deixar o Barcelona, único clube de sua vida, seguia como referência técnica de um time que seguia sem convencer. Mas praticamente não sorria em ação pelo time treinado por Ronald Koeman. Isso começou a mudar a partir do momento em que um jovem, criado nas categorias de base assim como o argentino, passou a mostrar o seu talento na equipe principal.

No duelo atrasado válido pela segunda rodada da liga espanhola, realizado apenas neste 6 de janeiro de 2021, Messi não escondeu o sorriso. O argentino voltou a fazer bela parceria com Pedri na vitória por 3 a 2, de virada, conquistada fora de casa sobre o . Os três pontos, sempre difíceis de conseguir sobre os bascos no estádio de San Mamés, catapultou os catalães para a terceira posição em .

Iñaki Williams abriu a contagem para os donos da casa logo aos 3 minutos, mas após jogada envolvendo troca de passes entre Messi e De Jong, o meio-campista Pedri subiu no ataque para, de cabeça, igualar as coisas. Ainda no primeiro tempo, o jovem de 18 anos serviu Messi, que enfim fez o seu primeiro gol fora de casa nesta edição de La Liga. Já na segunda etapa, o argentino garantiu os três pontos – desta vez após assistência de Griezmann. Iñaki Williams voltou a encontrar as redes, mas o jogo já estava nos acréscimos e a vitória barcelonista praticamente garantida.

O Barça treinado por Koeman tem sido irregular: cria muito, mas aproveita pouco suas chances. Em meio ao cenário em que Messi já pode assinar pré-contratos com outras equipes, a tensão institucional de um clube em ano de eleição fica ainda mais pesado com a possibilidade de perder o maior craque de sua história. Mas se no futebol cada vitória é capaz de tranquilizar torcedores e o ambiente dentro de um clube, os sorrisos de Messi e a sua visível conexão com Pedri podem fazer os barcelonistas sonharem com a permanência de seu camisa 10.

Se um dia o garoto de cabelos longos, usando uma camisa 30, já fez as vezes de aprendiz de Ronaldinho Gaúcho, o tempo fez com que se transformasse em um dos maiores da história. Em campo ao lado de Pedri, Messi demonstra felicidade em fazer o papel de mestre do jovem meio-campista. Quem sabe ele consiga reaprender a amar jogar pelo ?