Messi e Neymar não jogam pelo PSG contra o Brest

Não será nesse fim de semana, que os torcedores de futebol em todo o mundo poderão ver Lionel Messi e Neymar juntos novamente. O Paris Saint-Germain contratou reforços de peso para esta temporada, incluindo Messi, eleito seis vezes melhor jogador do mundo.

O argentino encontrará no PSG seu ex-companheiro de Barcelona, Neymar. Entretanto, os craques ainda não poderão ser vistos juntos novamente. Isto porque, o técnico Mauricio Pocchettino até declarou que poderia relacionar Messi para o próximo duelo, porém, o jogador não foi relacionado, junto com Neymar e até mesmo o zagueiro Sergio Ramos.

A Goal, conseguiu apurar que o técnico já havia avisado internamente que o craque argentino ficaria de fora do duelo dessa sexta-feira (20), contra o Brest, pelo falta de ritmo de jogo. Isto, vale para Neymar também, já que ambos ficaram parados pelo mesmo período de tempo.

Desse modo, a Goal te mostra a possibilidade dos craques jogarem juntos novamente.

Quando Messi e Neymar podem entrar em campo juntos ?

O Paris Saint-Germain entra em campo nesta sexta-feira (20), pela terceira rodada do Campeonato Francês, contra o Brest, porém, os dois jogadores não foram nem relacionados para a partida por questões físicas.

Ambos jogadores disputaram a final da Copa América, que a Argentina se sagrou campeã. Com Messi conquistando seu primeiro título com a Albiceleste, no dia 10 de julho. No entanto, os craques tiraram férias nesse período, ficando sem treinar por um tempo maior que outros jogadores.

Neymar, por exemplo, se apresentou no dia 6 de agosto para uma bateria de exames no clube, antes mesmo de Messi chegar ao clube. Quatro dias depois, o argentino foi anunciado como contratação do time francês, e no dia 12 de agosto, o craque já estava fazendo seu primeiro contato com bola no clube.

Fato é, que para jogadores como Messi e Neymar existe uma preparação especial para suportar uma temporada inteira de jogos. Agora, o torcedor do PSG pode ficar animado com a possibilidade de ver os craques em campo juntos, contra o Reims, no dia 29 de agosto, pela Ligue 1.

Considerando todas as competições oficiais disputadas, Neymar e Messi disputaram 161 jogos juntos pelo Barcelona. A última partida em que a dupla atuou junto foi na vitória do Barça sobre o Alavés, pelo placar de 3 a 1, pela Copa do Rei, no dia 25 de maio de 2017.

No último jogo juntos, tanto Neymar como Messi deram uma assistência e marcaram um gol. No total. tiveram as marcas de: 120 vitórias, 19 empates e apenas 22 derrotas.