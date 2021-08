Messi e Neymar juntos: gols, assistências e números da dupla que se reencontra no PSG

Considerando todas as competições oficiais disputadas, Neymar e Messi disputaram 161 jogos juntos pelo Barcelona

Pouco tempo depois de ter anunciado sua saída do Barcelona, Lionel Messi, agora está de clube novo. O atacante argentino, irá reecontrar seu ex-companheiro de Barça, Neymar, no Paris Saint-Germain, na França.

Neymar foi contratado pelo Barcelona ainda em 2013, e lá encontrou Messi e juntos formaram um trio de sucesso junto com o atacante uruguaio, Luis Suárez, o trio MSN. No entanto, a parceria de sucesso do trio ou da dupla, acabou ainda em 2017, quando o craque brasileiro decidiu se tornar protagonista de um grande clube sozinho, ganhando a camisa 10 no PSG.

Quatro anos se passaram e Messi não conseguiu renovar seu contrato na Espanha, e o clube francês surgiu como principal caminho para contratar o argentino. Fato é, que Neymar parecia já saber que um dia jogaria novamente com Messi no mesmo time. Desse modo, a Goal preparou pra você números da dupla que fez tanto sucesso no Barcelona, e agora jogarão juntos pelo PSG.

Quantos jogos a dupla atuou pelo Barcelona?

Considerando todas as competições oficiais disputadas, Neymar e Messi disputaram 161 jogos juntos pelo Barcelona. A última partida em que a dupla atuou junto, foi na vitória do Barça sobre o Alavés, pelo placar de 3 a 1, pela Copa do Rei.

No último jogo, Neymar deu uma assistência e marcou um gol, Messi deu uma assistência também e marcou um gol. A maior parte dos jogos da dupla foi pela La Liga, no total foram: 120 vitórias, 19 empates e apenas 22 derrotas.

La Liga: 108

Supercopa da Espanha: 1

Champions League: 33

Copa do Rei: 18

Mundial de Clubes: 1

Quantas participações em gols e assistências?

Em relação a assistências, Messi marcou 36 gols, após passes de Neymar. Já Neymar marcou 20 gols, após assistência de Messi. Totalizando 56 gols juntos. A dupla atuou por 12.716 minutos juntos, castigando seus principais rivais na La Liga.

Títulos conquistados

Messi e Neymar conquistaram nove troféus no total: uma Champions League, um Mundial, uma Supercopa da Uefa, uma Supercopa da Espanha, três Copas do Rei e duas La Ligas. A dupla juntos, foram quase imbatíveis principalmente na campanha do título da Champions League, em 2015, formando um ataque poderoso na final contra a Juventus.