Messi de saída e clube "quebrado": por que ir para o Barcelona pode não valer a pena

Eric Garcia é um dos principais alvos do Barcelona, mas ainda está em Manchester por conta dos problemas financeiros do clube catalão

O retorno de Eric Garcia ao Barcelona é algo esperado há algum tempo, com o zagueiro rejeitando as tentativas do Manchester City em renovar seu contrato, que termina no dia 30 de junho deste ano. Porém, considerando o momento atual dos Blaugrana, com enorme crise financeira e a provável saída de Lionel Messi, o retorno do defensor à Catalunha pode não ser tão vantajoso quanto parecia há poucas temporadas atrás.

Eric Garcia foi revelado em La Masia, nas categorias de base do Barcelona, antes de se transferir para o Manchester City de Pep Guardiola. Contudo, mesmo sendo um dos zagueiros mais promissores da Europa, o jovem de 20 anos não tem recebido muitas oportunidades em sua nova equipe.

O espanhol, que sempre deixou clara sua intenção de retornar para seu clube de infância, rejeitou diversas propostas por uma renovação com os Citizens e, agora, que está em fim de contrato, não vem recebendo o mesmo espaço de antes, principalmente com a chegada de Rúben Dias.

Então, prestes a ficar livre no mercado e sem a perspectiva de continuar em Manchester, Garcia foi jogado de lado, fazendo apenas três partidas da Premier League nesta temporada.

Enquanto isso, a enorme crise financeira do Barcelona não ajuda em nada nesse processo e cria discordância entre os candidatos à presidência sobre a contratação do zagueiro, que pode se transferir de graça ao final de seu contrato com o City. Como resultado, Carles Tusquets, presidente interino, não conseguiu chegar a um acordo para fechar com o espanhol até agora, apesar dos pedidos de Ronald Koeman.

Sua transferência ao Barcelona deve realmente ser questão de tempo, até seu contrato com o City expirar. Mas a grande pergunta que fica é: qual será o Barcelona que Eric irá encontrar?

Foto: Getty/Goal

O contrato de Messi com o Barça, assim como o de Eric Garcia com o City, se encerra no meio deste ano, com Koeman se mostrando um tanto quanto pessimista sobre a permanência do argentino, principalmente após o vazamento de seu contrato com o clube - inclusive, como todos sabem, o time de Pep Guardiola é um dos favoritos para ficar com o seis vezes melhor do mundo.

Além da chance de ficar sem Messi, contratações de peso são bastante improváveis na Catalunha, enquanto mais saídas, como as de Ter Stegen, Jordi Alba ou Ansu Fati, para fazer caixa, não estão totalmente descartadas.

Na metade do ano, quando ficará livre no mercado, Eric será um dos nomes mais cobiçados do futebol europeu e deve realmente retornar ao Barcelona, mas reconsiderar esta opção pode ser uma decisão inteligente.