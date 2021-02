Barcelona vive "caça às bruxas": quem vazou o contrato de Messi?

O clube nega ter envolvimento, assim como o ex-presidente Bartomeu, enquanto Koeman pede a saída do responsável

O Barcelona, novamente, vive um momento delicado nos bastidores. Desta vez, o motivo é o vazamento do contrato de Lionel Messi, publicado integralmente pelo jornal El Mundo nos últimos dias de janeiro.

Em meio às polêmicas sobre dívidas, eleições e o futuro de Messi, o Barcelona viu o contrato assinado pelo camisa 10 em 2017, ainda sob gestão de Josep Maria Bartomeu, ser vazado e publicado pelo jornal El Mundo. No documento estão presentes todas as informações sobre o vínculo do argentino com o clube.

O valor recebido por Messi nos quatro anos acordados com o Barcelona, € 555.237.619 (R$ 3,3 bilhões), estampa a edição de domingo (31), da edição impressa do El Mundo. O montante total, que representa cerca de € 900 milhões por temporada, é quase metade da dívida do clube, mas é menos do que o atacante rende ao clube.

Em seguida à divulgação do contrato, que deveria ser sigiloso, o clube catalão divulgou uma nota lamentando a publicação e negando ser o responsável por enviar o documento ao jornal.

"Diante da informação publicada no jornal 'El Mundo' a respeito do contrato profissional celebrado entre o FC Barcelona e o jogador Lionel Messi, o clube lamenta que tenha sido divulgado publicamente, por se tratar de um documento exclusivamente privado e regido pelo princípio da confidencialidade entre as partes.

O FC Barcelona nega categoricamente qualquer responsabilidade na publicação deste documento, e entrará com as ações legais cabíveis contra o jornal 'El Mundo', pelos danos que possam ser causados ​​em decorrência desta publicação”, dizia parte da nota.

Ao que tudo indica, o vazamento foi provocado por alguém de dentro do clube, uma vez que o documento, até então, era confidencial. Ao falar sobre o assunto, o treinador Ronald Koeman foi direto: “Quem quer que tenha vazado o contrato de Messi não pode ter futuro no Barça", disse em coletiva.

Enquanto alguns começavam a suspeitar do ex-presidente Bartomeu, responsável pelo acerto do vínculo, afastado do clube por renúncia em outubro de 2020, o cartola, nesta segunda-feira (1), tratou de se defender.

“Ouvi parte da mídia sugerir que alguém da antiga diretoria ou eu vazamos este contrato. E isso é totalmente falso. è ilegal, não fui eu”, disse ao Sin Concesiones. Segundo ele, dentro do clube, apenas “quatro ou cinco” pessoas tinham acesso ao documento.

Detalhes do contrato

Segundo as informações divulgadas pelo El Mundo, o contrato de Messi, como é normal no mundo do futebol, prevê alguns bônus. Número de partidas jogadas, títulos, classificação à Champions, vaga nas oitavas, quartas, semi e final da competição europeia e até premiações individuais podem aumentar ainda mais o salário do argentino.

Desta forma Messi pode ganhar até € 138 milhões (R$ 879 milhões) brutos ao ano, entre valores fixos e variáveis. Já o montante líquido recebido pelo atacante pode chegar a € 74,9 (R$ 477 milhões).

O contrato previu ainda o pagamento de € 115,2 milhões de luvas, por Messi ter aceitado a renovação Além disso, mais € 77,9 milhões pelo que o El Mundo afirmou ser conceito de “fidelidade”. De acordo com o jornal , o craque já garantiu 92% do total oferecido no documento, ou seja, € 511 milhões.

Este vínculo é válido apenas até 30 de junho de 2021 e, por enquanto, não foi renovado pelo argentino, que segue com o futuro em aberto.