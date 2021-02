Koeman sobre Messi: "Tenho esperança que fique, mas não estou confiante"

Treinador do Barcelona relembrou conversa com o atacante, mas volta a dizer que não sabe o que acontecerá no futuro

Ronaldo Koeman sabe que o futuro de Lionel Messi pode não ser em Barcelona. Restam poucos meses de contrato do argentino com o clube blaugrana e o treinador holandês não tem certeza se seu camisa 10 e capitão permanecerá na Catalunha para a temporada 2021/22.

Em entrevista ao The Athletic, Koeman falou com pessimismo sobre o futuro do argentino.

"Não estou confiante, mas tenho esperanças. Ele segue sendo um grande jogador e segue decidindo partidas para a equipe", afirmou.

Perguntado sobre quando Messi deixou púlbico sua insatisfação com o Barcelona, o holandês relembrou este momento, que aconteceu logo em nos primeiros dias no comando da equipe.

"Foi um momento difícil porque ele ainda é o melhor, mas estava magoado com certas situações no clube e não estava feliz em uma equipe que perdeu por 8 a 2 nas quartas de final contra o Bayern. Claro que ele estava chateado e queria ir embora. Quando cheguei, a primeira coisa que disse ao clube foi que não era problema meu, que era entre o Messi e o clube e que tinham de resolver".

"O clube me disse: 'não vamos transferi-lo. Ele tem que ficar'. Foi difícil para Leo, mas ele finalmente aceitou", completou. O craque falou sobre sua permanência no clube em entrevista exclusiva à Goal, em setembro.

O treinador do Barça também afirmou que teve uma conversa com Messi na casa do argentino antes do início da temporada. Koeman tentou relembrar o que disse ao camisa 10, que teve seu contrato vazado recentemente.

"Eu disse a Leo: 'Ficarei muito feliz se você ficar. Se você não ficar, a decisão é sua e você terá que se acertar com o clube. Se ficar, você fará parte do time e esta será a sua posição para que você pode dar o seu melhor'".

"Aos poucos, foi aceitando a situação e olhe como está jogando nas últimas semanas. Ele está envolvido com o clube e com a equipe, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro", concluiu.