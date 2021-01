Barcelona viaja de ônibus para economizar em meio à crise financeira

Precisando economizar dinheiro, o clube catalão preferiu viajar de ônibus para enfrentar o Huesca do que fretar um avião

A crise chega para todos. Inclusive, para o . Segundo notícia do programa de televisão 'Onze', do canal TV3, da , o clube teria decidido viajar de ônibus ao invés de viajar de avião para , pelo Campeonato Espanhol, em vitória dos catalães por 1 a 0. Tudo isso para economizar dinheiro.

Na última vez que o Barça havia tido que viajar para a cidade do norte do país, em 2019, também pela , os blaugranas haviam viajado de avião. Devido à crise financeira, porém, a diretoria decidiu ir de ônibus.

Ainda de acordo com o programa de televisão - e com o Mundo Deportivo -, a diferença entre o tempo gasto em ambos os meios de transporte era pequena. Assim, indo de ônibus, o Barcelona teria economizado cerca de 30 mil euros.

Uma solução criativa para um problema muito maior: vivendo uma crise financeira gravíssima, a diretoria do clube catalão já admitiu que pretende cortar gastos em todos os departamentos, para tentar fechar as contas de 2020/21. Ainda mais com a pandemia diminuindo as receitas da equipe.

Mesmo assim, a notícia de que o Barcelona havia trocado o avião fretado pelo ônibus para economizar 30 mil euros pegou boa parte da torcida de surpresa, que não esperava uma austeridade... tão austera.

Não é de hoje de que todos sabem que os catalães passam por dificuldades para fechar o orçamento. Segundo o candidato a presidência do clube, Toni Freixa, por exemplo, até mesmo Lionel Messi teria que aceitar uma redução salarial para renovar seu contrato. Na última janela, inclusive, a equipe teve que pechinchar para conseguir cumprir os pedidos de Ronald Koeman, sem realizar enormes investimentos.

O Barcelona volta aos gramados nesta próxima quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), diante do Athletic Bilbao, no País Basco. Com uma distância de quase 600 km entre Bilbao e a Catalunha, é de esperar que o clube opte, dessa vez, pelo avião fretado.