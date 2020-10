Coutinho vai achando seu lugar em um Barcelona como ele: que precisa dar a resposta

O brasileiro, que historicamente funcionou melhor em meio a baixas expectativas, começou bem a temporada

Não faltavam motivos para imaginar um início de temporada turbulento no , ainda na esteira da goleada sofrida por 8 a 2 frente ao , na , e o consequente pedido – negado pelo clube - de Lionel Messi para deixar o Camp Nou. Mas dentro dos gramados, nestas duas primeiras rodadas de , a equipe agora treinada por Ronald Koeman vai dando respostas exatamente como o holandês imaginava: com o brilho de jovens, como Ansu Fati, e a liderança de Messi.

Tanto Ansu quanto Messi voltaram a ser importantes nos 3 a 0, fora de casa, sobre o , pela segunda rodada da edição 2020-21 do campeonato espanhol. Mas cabe aqui escrever sobre um jogador que, em campo, parece simbolizar um pouco das expectativas depositadas neste Barcelona antes da atual campanha: Philippe Coutinho, antes descartado pelos catalães, voltou e tem sido um dos grandes destaques nestes primeiros momentos da temporada.

Assim como já havia feito na estreia barcelonista frente ao , Coutinho deu o passe para Ansu Fati, sensação de 17 anos que deve ser figura ainda mais presente nesta temporada, fazer o 1 a 0. A jogada chamou a atenção pela insistência do brasileiro em participar das ações, com os catalães pressionando os galegos na entrada da área e a bola indo e voltando até o ex-vascaíno encontrar Fati.

No final do primeiro tempo, a expulsão do zagueiro Lenglet propôs ao time de Koeman o seu primeiro grande desafio na temporada: saber jogar com um a menos e ainda assim manter a vitória. O holandês mudou o seu 4-2-3-1 para um 4-4-1 com linhas bem compactas e a estratégia deu certo. Pouco após o intervalo, Messi fez boa jogada individual e o seu cruzamento acabou desviando no zagueiro Olaza: 2 a 0. Sergi Roberto, já nos acréscimos, sacramentou a vitória que passa uma excelente primeira impressão a respeito do trabalho de Koeman, levando em consideração as baixas expectativas e ambiente caótico do clube.

Philippe Coutinho, por outro lado, vai passando uma excelente segunda primeira impressão. Contratação mais cara do Barcelona em todos os tempos, ele foi emprestado ao Bayern de Munique na última temporada e inclusive fez dois gols e deu assistência nos 8 a 2 sobre o Barça, quando a vitória dos bávaros já estava bem desenhada. Em Munique, Coutinho foi irregular e não convenceu os alemães a fazerem o que o Barça queria que fizessem: o adquirissem em definitivo.

O fato de ter voltado em baixa, apesar de estar carregando consigo uma medalha de campeão europeu, conta muito da imagem de Coutinho no Barcelona até aqui. Mas o histórico do jogador mostra, também, que foi quando as expectativas sobre si não eram das maiores que ele mais respondeu: pouco utilizado na , foi emprestado sem muito alarde ao , o rival catalão do Barça, e desempenhou um bom papel em 2012 antes de retornar à com moral mais alta, mas sem conseguir ter bons momentos em um clube que começava a entrar em uma fase ruim. No , não chegou com a imagem de um grande jogador, mas foi na onde acabou fazendo seu nome no futebol europeu.

Quando chegou ao Barcelona, a expectativa era gigante. Coutinho teve bons momentos, mas não esteve à altura das expectativas. Agora que elas estão mais baixas, tanto em relação a ele próprio quanto sobre o que a equipe pode fazer, existe a chance de provar o seu ponto nesta situação onde parece se sentir mais confortável. Dois jogos oficiais ainda é pouca coisa, mas já são duas assistências e um bom entendimento com Messi – que vem sendo escalado como referência de ataque, mas volta bastante para interagir com Philippe no terço final de campo.

“A equipe está muito melhor do que poderíamos imaginar” e “Este time tem fome e vontade de se vingar, no sentido de que não se pode aceitar uma temporada assim (como foi a anterior)” foram algumas das palavras ditas por Ronald Koeman após a vitória sobre o . O técnico holandês, ídolo histórico do clube que chegou nesta temporada, estava falando sobre o Barcelona. Mas as mesmas palavras também poderiam ser usadas em uma avaliação sobre esta nova tentativa de Coutinho com a camisa blaugrana.