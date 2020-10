Liga Europa 2020/21: grupos, datas e tudo sobre a próxima fase da competição

Favoritos, Benfica de Jorge Jesus, Arsenal e Tottenham têm caminho tranquilo na fase de grupos da Europa League; confira os confrontos

Os grupos da 2020/21 estão definidos. Nesta sexta-feira (02), a Uefa realizou o sorteio das chaves para a próxima fase da competição. Alguns dos favoritos no Pote 1, como de Jorge Jesus, e , escaparam dos clubes mais complicados nos Potes 2 e 3.

Um desses times era o , que caiu no Grupo G, com Braga, AEK e Zorya Luhansk. Já o , que garantiu a classificação para a fase de grupos em disputa de pênaltis emocionante, ficou ao lado de , Losc e Sparta Praha no Grupo H.

Cabe destacar que a conta com 48 equipes na fase de grupos, e não 32, como a Liga dos Campeões - que também teve seus grupos sorteados um dia antes. Assim, 24 times se classificam para a fase eliminatória, e econtram os terceiros colocados dos oito grupos da , para a disputa da rodada de 32avos. Só então a competição segue para as oitavas de final.

Confira tudo sobre a fase de grupos da Liga Europa 2020/21.

Grupos e equipes

Foto: Getty/Goal

Grupo A





CFR Cluj

CSKA Sofia

Grupo B

Arsenal

Rapid Wien

Molde

Dundalk

Grupo C



Slavia Praha

H. Beer-Sheva

Nice

Grupo D

Benfica

Standar Liege



Lech

Grupo E



Paok

Granada

Omonoia

Grupo F





AZ Alkmaar

Rijeka

Grupo G

Braga

Leicester City

AEK

Zorya Luhansk

Grupo H

Celtic

Sparta Praha

Milan

Losc Lille

Grupo I



Qarabag

M. Tel-Aviv

Sivasspor

Grupo J

Tottenham



Lask

Royal Antwerp

Grupo K



Dinamo Zagreb



Wolfsberg

Grupo L

Gent

C. Zvezda



Liberec

Saiu o sorteio das chaves da @EuropaLeague! 🏆



— Goal (@GoalBR) October 2, 2020

Datas da fase de grupos

Foto: Uefa

Outubro

22: primeira rodada

29: segunda rodada

Novembro

05: terceira rodada

26: quarta rodada

Dezembro

03: quinta rodada

10: sexta e última rodada

Quais são os critérios adotados no sorteio da fase de grupos?

Como tem acontecido nos últimos anos, os coeficientes da Uefa determinam muitos aspectos dos torneios europeus, como a distribuição de vagas, definição dos cabeças de chave e, por fim, a composição das equipes nos potes de sorteio. Isso levando em conta tanto a pontuação individual de cada time como o coeficiente de cada federação (calculado pelo desempenho dos clubes de cada país.

Na Liga Europa, o Pote 1 foi formado por Arsenal e Tottenham, da Premier League, Roma e Napoli, da , Bayer Leverkusen, da , Villarreal, de LaLiga, e mais seis equipes de diferente ligas, entre elas o Benfica, de .

Já o restante dos potes foi preenchido de acordo com o coeficiente de cada uma das demais 36 equipes participantes do sorteio: os 12 clubes de melhor pontuação formaram o Pote 2, os 12 seguintes ficaram no pote 3 e, por fim, os 12 times de pior pontuação fecharam o Pote 4.