Ansu Fati, o fenômeno do Barcelona que tem dez gols em 16 chutes

Recém promovido ao time profissional, precisão nas finalizações do garoto de 17 anos surpreende

O que Ansu Fati faz com a camisa do é algo sem precedentes, mesmo em um clube que já teve atacantes como Romário e Ronaldo. Porém, o desempenho do jogador nascido na Guiné-Bissau é surpreendente.

Com os dois gols contra o , no último dia 27, quando foi titular, Fati chegou à marca de dez gols com a camisa blaugrana. O impressionante é que o garoto de 17 anos precisou de apenas 16 chutes ao gol para conseguir tal feito.

Como se diz, o atacante está on fire. Desde que estrou, ainda sob o comando de Ernesto Valverde, até ser peça importante para o novo projeto de Ronald Koeman, Fati só evoluiu e segue crescendo.

"Ele tem que melhorar", disse o treinador holandês após o jogo do último domingo. Koeman ainda apontou que Fati precisa consolidar sua "regularidade em campo, já que as vezes falta concentração", o que pode ser entendido como um pecado da juventude de um atleta que se tornará maior de idade somente no final de outubro e que ainda busca mais maturidade.

Números de Ansu Fati estão à altura de Messi e Suárez

Já na temporada passada, os números de Fati mostravam que ele seria um jogador de elite. Anotou seu primeiro gol em seu segundo jogo, contra o Osasuna. No jogo seguinte, mais um gol e de quebra, de uma assistência para delírio dos torcedores no Camp Nou na goleada aplicada no .

Fati se tornou jogador do elenco profissional do Barcelona sem ter disputado um jogo sequer pelo Barcelona B, "filial" do clube catalão que joga a terceira divisão espanhola. Nem mesmo Leo Messi pulou esta etapa - o que não significa que o camisa 22 será melhor que o camisa 10.

Em 2019/20, o garoto ficou apenas atrás de Messi e Luis Suárez na média de gols por minutos disputados. Confira os números:

JOGADOR GOLS MINUTOS MINUTOS POR GOL Lionel Messi 26 2820 108" Luis Suárez 14 1825 130" Ansu Fati 6 1066 178" Arturo Vidal 7 1486 212" Antoine Griezmann 14 3098 221"

O entorno do jogador assegura que ele não pensa em outra coisa se não continuar melhorando e seguir no Barcelona para além de 2024, quando seu contrato vigente encerra. A multa rescisória da joia blaugrana é de 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).