Messi bate recorde de cartões consecutivos

Craque argentino atingiu marca inédita e negativa na carreira durante a vitória sobre o Real Sociedad

Lionel Messi salvou o mais uma vez e garantiu a vitória sobre o Real Sociedad por 1 a 0, no Cam Nou. No entanto, apesar dos três pontos garantidos para a equipe, o craque argentino, acostumado a quebrar recordes, alcançou um novo feito na sua carreira, mas desta vez negativo.

Pela primeira vez, o camisa 10 foi punido com cartão amarelo em três jogos consecutivos. Um fato muito significativo, logo no momento em que o jogo e os resultados do Barça geram dúvidas.

Antes do , Messi também foi punido no empate com o por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, além da derrota para o na última rodada.