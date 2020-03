VAR “salvou” o Barcelona, que venceu mas segue criticado

O pênalti marcado pelo VAR está sendo bastante questionado

A vitória do em cima do , por 1x0, está dando o que falar. O gol do time catalão foi anotado por Lionel Messi, de um pênalti marcado com o auxílio do VAR, mas a decisão foi duvidosa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

No lance em que foi marcado o pênalti a favor do Barça, aos 35 do segundo tempo, o VAR entendeu que, em uma disputa no alto, a bola pegou no braço de Le Normand, apesar de em um primeiro momento o juíz de campo não ter marcado nada.A decisão foi bastante criticada nas redes sociais, que acusaram o Barcelona de estar sendo "favorecido”pela arbitragem na .

Mais times

No finalzinho do jogo o VAR apareceu novamente, dessa vez para anular um gol de Juan Alba pelo Barcelona, que seria o 2x0.

Mais artigos abaixo

Mesmo com a vitória, a atuação do Barcelona ainda não convenceu os torcedores, que chegaram a agradecer ao VAR pelo pênalti marcado. Messi também, apesar de ter marcado o gol, novamente não apresentou seu melhor futebol e esteve longe de jogar o futebol de melhor do mundo e encantar a torcida.

Com a vitória, o Barcelona dorme na liderança da La Liga, torcendo para o tropeçar contra o Betis, neste domingo (8).