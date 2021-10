Messi afinado com Mbappé e Neymar favorito à Bola de Ouro: as ideias do craque do PSG

Em entrevista concedida à France Football, organizadora do prêmio, o argentino destacou a sua boa relação com o atacante francês e elogiou o trio MNM

Indicado mais uma vez à lista de 30 finalistas da Bola de Ouro, Lionel Messi, em seu primeiro ano no PSG, entrevistado pela France Football, listou em quem iria votar caso pudesse escolher o vencedor e não poupou elogios ao seus companheiros Neymar e Mbappé.

Um dos grandes favoritos a vencer a premiação, o argentino citou quatro nomes como melhores do mundo: 'Ney', como chamou o brasileiro durante a conversa, 'Kylian', Robert Lewandowski e Karim Benzema.

Humilde como de costume, Messi não se colocou como favorito, mas vê com bons olhos caso receba a sua sétima Bola de Ouro.

"Eu não me sinto como favorito, nem gosto de falar disso. Se eu ganhar, ficarei muito feliz, mas não gosto muito de falar nisso." respondeu, após ser questionado sobre seu favoritismo para ganhar o prêmio e os outros candidatos. "Sempre tenho medo de esquecer alguém quando falo de favoritos. No meu time, tem dois grandes craques, Ney e Kylian. Robert Lewandowski teve um ano histórico. Karim Benzema também está na briga, vem sendo excelente. E títulos como Liga dos Campeões, Euro e Copa América também são importantes."

Fato é que nomes como Kylian Mbappé e Neymar formam um trio poderoso, não só nas premiações, mas também dentro de campo. Um trio tão significativo quanto o famoso "MSN", que marcou época no Barcelona. Perguntado também sobre as diferenças entre cada um dos trios, aproveitou para brincar com a idade e comparar o estilo de jogo de ambos os grupos.

"A maior diferença é a idade (rindo). Eu e Ney éramos jovens quando começamos a jogar juntos, hoje o garoto é Kylian. Ele e Suárez são bem diferentes. Luis é um camisa 9 puro, que fica dentro da área e marca muitos gols. Kylian gosta de se movimentar e participar das jogadas. Um jogador muito forte e rápido, vai te destruir se você lhe der espaço. Jogadores espetaculares, mas com diferentes qualidades. É um garoto muito fácil para conversar, nós temos boas conversas fora de campo, ele fala espanhol perfeito. Creio que essa parceria dará certo."

O PSG volta aos gramados nesta próxima sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), diante do Angers, pela Ligue 1.