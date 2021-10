Bola de Ouro 2021: indicados, quando é e mais sobre a premiação

A France Football divulgou os 30 nomes que estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo

Estão definidos os 30 finalistas à Bola de Ouro, tradicional premiação do futebol. Apesar de não ser mais uma regra, todos os nomes da lista atuam na Europa, sendo a Premier League a liga mais representada.

Depois de não ter sido entregue em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a Bola de Ouro está de volta ao calendário esportivo do ano. O prêmio, entregue pela France Football, elege o melhor jogo do mundo de cada ano. Nesta primeira lista divulgada pela revista estão 30 nomes, que ainda vão se afunilar até a data da entrega do prêmio.

Veja tudo sobre a premiação da Bola de Ouro 2021.

Quem são os indicados da Bola de Ouro 2021?

Riyad Mahrez (Manchester City)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Mason Mount (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Milan / PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Nicolò Barella (Inter de Milão)

Lionel Messi (Barcelona / PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Pedri (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Neymar (PSG)

Rúben Dias (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

César Azpilicueta (Chelsea)

Romelu Lukaku (Inter de Milão / Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Gerard Moreno (Villarreal)

Phil Foden (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Suárez (Atlético de Madrid)

Raio-X dos indicados

Dos 30 nomes, 14 atuam na Premier League, incluindo Cristiano Ronaldo e Lukaku, os recém chegados em Manchester United e Chelsea. E, junto com o Manchester City, os Blues têm o maior número de indicados - os dois protagonizaram a final da Liga dos Campeões de 2020/21. Apenas dois são brasileiros,Neymar e Jorginho, sendo que o segundo é naturalizado italiano, tendo sido campeão da Eurocopa 2020 pela seleção, além de ter faturado também a Champions League, o que o coloca como um dos favoritos a levar o prêmio para casa.

Além disso, alguns também concorrem a outros prêmios, como é o caso de Pedri, do Barcelona, também concorre ao título de melhor jogador sub-21, e de Donnarumma, do ex-Milan, hoje no PSG, que está na briga pelo Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro.

Quando será entregue a Bola de Ouro 2021?

A Bola de Ouro junto com o s outros prêmios da France Football (melhor jogadora, melhor goleiro, melhor jogador sub-21 etc), serão entregues no dia 29 de novembro, em uma cerimônia no Théâtre du Chatelet, em Paris.

Quem foi o último vencedor da Bola de Ouro?

Sem a edição de 2020, a última vez que o Ballon D'Or foi entregue foi em 2019, quando Lionel Messi recebeu seu sexto prêmio. Maior ganhador de todos os tempos, o argentino, hoje no PSG, está entre os 30 na lista de 2021 e, portanto, tem chance de faturar mais um troféu na 65ª edição da premiação

No prêmio de goleiros, o último vencedor foi o brasileiro Alisson. O titular do Liverpool não voltou à lista, mas seu colega da seleção, Ederson, hoje no Manchester City, está entre os 10 finalistas.