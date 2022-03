Mesmo sem contrato, Luís Castro já participa da montagem do elenco do Botafogo

O Botafogo ainda não assinou com Luis Castro, mas o técnico português já participa da montagem do elenco que terá à disposição no clube. O treinador que, atualmente está no Al Duhail, do Qatar, indicou, por exemplo, a contratação de Lucas Piazon.

Conforme trouxe a GOAL, o jogador está muito perto de ser o novo reforço do time alvinegro e, caso se confirme, chegará por empréstimo de um ano com opção de contra. A grande questão, no entanto, é sobre o que falta para Luís Castro chegar ao Botafogo.

As duas partes entendem que é questão de tempo. O último detalhe a se resolvida é a multa contratual de Luís Castro. O Al Duhail está fazendo jogo duro e quer cerca de R$ 7 milhões, John Textor tenta negociar, mas admite pagar o valor total caso seja necessário.

Apesar de não ter pressa, a expectativa do Botafogo é que a situação se resolva nos próximos dias e o técnico possa chegar com tempo para preparar a equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro, agendada para o dia 10 de abril, diante do Corinthians, no Rio de Janeiro.