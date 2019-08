Mercado: quanto os principais times da Europa gastaram com reforços nessa janela?

A janela de transferências para a temporada 2019/20 iniciou em 16 de maio e já movimentou mais de R$ 16 bilhões até o momento

Entre as surpresas do a janela de transferência de verão, a mudança de Eden Harzard para o Real Madrid lidera o ranking como a mais cara. Ao todo, somente o time de Madri desembolsou 20% de todo o valor gasto em contratações desta janela que já passou os 4,4 bilhões de euros (acima de R$ 16 bilhões).

A , por sua vez, está discreta neste ano. O país que é conhecido por sediar o campeonato mais caro do futebol, a Premier League, tem apenas uma transferência de destaque no ranking.

Confira!

- € 151,5 milhões

Depois de anunciar antecipadamente a chegada do galês Aaron Ramsey, sem custos, a Velha Senhora começou retomou o mercado colocando o pé na porta: venceu a corrida pelo zagueiro holandês Matthijs De Ligt, um dos jovens mais cobiçados do futebol europeu, desembolsando uma quantia até então recorde pelo jogador.

O principal alvo da janela já havia sido assegurado, mas o clube bianconero não parou por aí. Buscou três nomes do mercado interno, além do meia Adrien Rabiot e do veterano Gianluigi Buffon, para reforçar o time na busca do grande objetivo que fugiu nos últimos anos: a Liga dos Campeões da UEFA.



(Foto: Getty Images)

Matthijs De Ligt ( ) - 85,5 milhões de euros

Cristian Romero ( ) - 26 milhões de euros

Luca Pellegrini ( ) - 22 milhões de euros

Merih Demiral ( ) - 18 milhões de euros

Aaron Ramsey ( ) - sem custos

Gianluigi Buffon ( ) - sem custos

Adrien Rabiot (PSG) - sem custos

- € 159 milhões

Até pouco tempo, o United parecia destinado a fechar sua janela de transferências de maneira modesta, com as contratações do meia galês Daniel James e do lateral Aaron-Wan Bissaka, dois nomes em afirmação no futebol inglês. Mas o clube ainda quebraria a banca, e com estilo!

Na segunda-feira, 5 de agosto, os Diabos Vermelhos fecharam, enfim a contratação do zagueiro Harry Maguire, do e da seleção da Inglaterra, com direito à quantia recorde por um jogador da posição - 87 milhões de euros.



(Foto:Manchester United)

Harry Maguire (Leicester City) - 87 milhões de euros

Aaron Wan-Bissaka ( ) - 55 milhões de euros

Daniel James (Swansea) - 17 milhões de euros

- € 243,5 milhões

Com a saída de Antoine Griezmann ao , o Atleti se deu ao direito de apostar grande: colocou o garoto João Félix, a promessa do momento no futebol português, no ranking das transferências mais caras de todos os tempos.

E não parou por aí, apostando nas vindas de nomes como Marcos Llorente, ex-volante do maior rival, o lateral inglês Kieran Trippier e o brasileiro Renan Lodi, revelação do Paranaense.



(Foto:Manchester United)

João Félix ( ) - 126 milhões de euros

Marcos Llorente ( ) - 30 milhões de euros

Mario Hermoso ( ) - 25 milhões de euros

Kieran Trippier ( ) - 22 milhões de euros

Felipe Monteiro (FC ) - 20 milhões de euros

Renan Lodi ( ) - 20 milhões de euros

Saponjic (Benfica B) - 500 mil euros

- € 1,9 milhão

Os Reds fizeram sua primeira movimentação no mercado de transferências com um reforço modesto. O zagueiro Sepp van den Berg, então do PEC Zwolle, foi anunciado pela equipe inglesa. O jogador de 17 anos é visto como promessa para o time de Anfield Road.



(Foto: ProShots)

Sepp van den Berg (Zwolle) - 1,9 milhão de euros

Real Madrid - € 303 milhões

Além de Eden Hazard, o time espanhol contratou os brasileiros Éder Militão e Rodrygo, além do francês Ferland Mendy e do sérvio Luka Jovic. Entre as transferências mais caras desta janela, cinco pertencem ao Real Madrid.

Eden Hazard ( ) – 100 milhões de euros

Luka Jovic (E. ) – 60 milhões de euros

Éder Militão (FC Porto) – 50 milhões de euros

Ferland Mendy ( ) – 48 milhões de euros

Rodrygo ( ) – 45 milhões de euros

de Munique - € 118 milhões

Entre as contratações feitas para a próxima temporada, a dupla de laterais Lucas Hernández e Benjamin Pavard foram as mais caras do time alemão.

- € 127,5 milhões

Ao lado do Bayern, o Borussia movimentou o mercado de transferências alemão com as chegadas de Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, e Julian Brandt. O grande momento, porém, foi o retorno do zagueiro Mats Hummels, que 'desvirou' a casaca mais uma vez após sua passagem pelo arquirrival Bayern.

Mats Hummels (Bayern de Munique) - 30,5 milhões de euros

Thorgan Hazard ( ) - 25,5 milhões de euros

Nico Schulz ( ) - 25,5 milhões de euros

Julian Brandt ( ) - 25 milhões de euros

Paco Alcácer (Barcelona, cláusula de compra) - 21 milhões de euros

Barcelona - € 255 milhões

O time comandado por Ernesto Valverde demorou para fazer contratações de destaque comparado com o maior rival, o Real Madrid. Porém, gastou 75 milhões somente com Frenkie de Jong e, em seguida, fecharia a tão sonhada contratação do francês Antoine Griezmann junto ao Atlético.

O clube ainda aposta na chegada do goleiro brasileiro Neto, ex- , depois de negociar o holandês Cillessen, até então a alternativa do elenco para o titular Ter Stegen.



(Foto: (C)FC BARCELONA)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - 120 milhões de euros

Frenkie de Jong (Ajax) – 75 milhões de euros

Neto (Valencia) - 26 milhões de euros

Emerson ( ) - 12 milhões de euros

Marc Cucurella ( , recompra) - 4 milhões de euros

- € 97 milhões

Ao contrário das temporadas anteriores, o Wolverhampton se destaca na Inglaterra até o momento em valores de contratações e sonha em ir além da campanha memorável na última edição da Premier League. Raúl Jiménez, agora contratado em definitivo, foi a principal até o momento.

Raúl Jiménez (Benfica) – 38 milhões de euros

Pedro Neto ( ) - 18,3 milhões de euros

Patrick Cutrone ( ) - 18 milhões de euros

Leander Dendoncker ( ) - 13,5 milhões de euros

Bruno Jordão (Lazio) - 9,2 milhões de euros

Bayer Leverkusen - € 61 milhões

O time alemão não ficou para trás e também investiu na janela de transferências, com destaque para Kerem Demirbay.



(Foto: www.bayer04.de)

Kerem Demirbay (Hoffenheim) - 32 milhões de euros

Moussa Diaby (PSG) - 15 milhões de euros

Nadiem Amiri (Hoffenheim) - 9 milhões de euros

Daley Sinkgraven (Ajax) - 5 milhões de euros

Arsenal - € 116,7 milhões

O Arsenal deu a impressão de que, em princípio, faria apenas incursões modestas no mercado da bola: primeiro veio o brasileiro Gabriel Martinelli, destaque do no último . No fim, a chegada do atacante Nicolas Pépé quebrou o recorde de valor pago pelos Gunners com um reforço e deixou a torcida dos londrinos bem mais animada para a temporada que se aproxima.



(Foto: ProShots)

Nicolas Pépé ( ) - 80 milhões de euros

William Saliba (Saint-Etienne) - 30 milhões de euros

Gabriel Martinelli (Ituano) - 6,7 milhões de euros

Roma - € 98 milhões

Na , a Roma fez a maior parte de suas apostas no mercado da , exceção feita à chegada do goleiro espanhol Pau López, ex- .

Leonardo Spinazzola (Juventus) - 29,5 milhões de euros

Pau López ( ) - 23,5 milhões de euros

Amadou Diawara ( ) - 21 milhões de euros

Bryan Cristante ( ) - 21 milhões de euros

- € 90 milhões

Muito mais 'modesto' que em temporadas passadas, o City fez uma contratação extravagante nesta janela anterior à temporada 2019/20: o meia Rodri, destaque pelo Atlético de Madrid.

Rodri (Atlético de Madrid) - 70 milhões de euros

Angeliño ( Eindhoven) - 12 milhões de euros

Zack Steffen ( ) - 8 milhões de euros

- € 124 milhões

A equipe espanhola desembolsou um alto valor pensando na próxima temporada. E o destaque da vez ficou para a dupla de zagueiros vinda da : o brasileiro Diego Carlos e o francês Jules Koundé.



(Foto: Sevilla FC)

Jules Koundé ( ) - 25 milhões de euros

Diego Carlos ( ) - 15 milhões de euros

Munas Dabbur ( ) - 15 milhões de euros

Lucas Ocampos ( ) - 15 milhões de euros

Joan Jordán (Eibar) - 14 milhões de euros

Luuk de Jong (PSV) - 12,5 milhões de euros

Óliver Torres (FC Porto) - 12 milhões de euros

Max Wöber (Ajax) - 10,5 milhões de euros

Fernando Reges ( ) - 4,5 milhões de euros

Yan Brice (Almería) - 500 mil euros

Napoli - € 90 milhões

Outro time italiano que faz parte do ranking é o Napoli, que ultrapassou os 90 milhões de euros gastos com jogadores como o zagueiro grego Manolas, ex-Roma, e o goleiro Alex Meret, ex- .

Kostas Manolas (Roma) - 36 milhões de euros

Alex Meret (Udinese) - 22 milhões de euros

Eljif Elmas (Fenerbahçe) - 16 milhões de euros

Giovanni Di Lorenzo ( ) - 8 milhões de euros

David Ospina (Arsenal) - 3,5 milhões de euros

Orestis Karnezis (Udinese) - 2,5 milhões de euros

Michael Folorunsho (Virtus Francavilla) - 1 milhão de euros

Eugenio D'Ursi (Catanzaro) - 1 milhão de euros.

- € 148,6 milhões

Vencedor dos Playoffs do Championship, considerado 'o jogo mais valioso do futebol mundial', o Villa volta à elite do futebol nacional apostando alto em contratações para evitar um novo rebaixamento à segundona. Foram doze contratações até o momento, mas duas delas são as mais curiosas.

O clube investiu na contratação de uma dupla de brasileiros, o volante Douglas Luiz, ex- , e do atacante Wesley Moraes, que fez seu nome com as cores do Brugge, na .



(Foto: Getty Images)

Wesley ( ) - 25 milhões de euros

Tyrone Mings (Bournemouth) - 22,3 milhões de euros

Douglas Luiz (Manchester City) - 16,8 milhões de euros

Matt Targett ( ) - 15,6 milhões de euros

Marvelous Nakamba (Club Brugge) - 12 milhões de euros

Trezeguet (Kasimpasa) - 10 milhões de euros

Azri Konsa ( ) - 13,3 milhões de euros

Anwar El Ghazi (Lille) - 9 milhões de euros

Tom Heaton ( ) - 8,8 milhões de euros

Björn Engels ( ) - 8 milhões de euros

Jota ( ) - 4,5 milhões de euros

Kortney Hause (Wolverhampton) - 3,4 milhões de euros

OS REFORÇOS MAIS CAROS DA JANELA



(Foto: Getty Images)

João Félix - Benfica para o Atlético de Madrid - € 126 milhões Antoine Griezmann - Atlético de Madrid para o Barcelona - € 120 milhões Eden Hazard - Chelsea para o Real Madrid - € 100 milhões Harry Maguire - Leicester para o Manchester United - € 87 milhões Matthijs De Ligt - Ajax para a Juventus - € 85,5 milhões Lucas Hernández - Atlético de Madrid para o Bayern - € 80 milhões Nicolas Pépé - Lille para o Arsenal - € 80 milhões Frenkie De Jong - Ajax para o Barcelona - € 75 milhões Rodri - Atlético de Madrid para o Manchester City - € 70 milhões Luka Jovic - Frankfurt para o Real Madrid - € 60 milhões

OS BRASILEIROS MAIS CAROS DA JANELA