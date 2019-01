Mercado: De Jong garante que fica no Ajax até o final da temporada

Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e Manchester City estão interessados em contratar o jovem meia

Frenkie de Jong descartou qualquer possibilidade de deixar o Ajax na atual janela de transferências. Grande destaque da equipe holandesa, o meia de 21 anos está na mira de Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e Manchester City .

“Eu certamente não vou sair neste mercado”, afirmou De Jong ao Twitter do Ajax.

“Não sei o que as outras pessoas estão fazendo, mas pessoalmente gostaria que todo o grupo permanecesse junto. Tivemos uma primeira metade de temporada razoavelmente decente", completou.

'Ik blijf 100% zeker tot het einde van het seizoen'#AjaxUSA pic.twitter.com/TRTqFcuCs7 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 10, 2019

“A atmosfera no grupo é muito boa e temos muita qualidade, por isso ficaria desapontado se as pessoas saíssem”, concluiu.

Após o fim do primeiro turno, o Ajax está na vice-liderança do Campeonato Holandês, com 46 pontos (15 vitórias, um empate e uma derrota), dois a menos que o PSV.

Além disso, o Ajax também garantiu vaga nas oitavas de final da Champions League e agora terá pela frente o Real Madrid. O jogo de ida acontecerá em 13 de fevereiro, na Holanda.