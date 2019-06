Mendy, sombra de Marcelo, está a um exame de ser anunciado pelo Real Madrid

Lateral-esquerdo do Lyon chega para ser substituto a médio prazo de Marcelo, que tem 31 anos

Ferland Mendy está muito próximo de ser anunciado como novo lateral-esquerdo do . A informação foi confirmada pelo técnico da Didier Deschamps.

De acordo com o jornal As, o defensor do está a apenas um exame médico de ser oficializado como o quarto reforço dos Blancos, que vêm promovendo uma reformulação em seu elenco.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Segundo a publicação espanhola, os termos entre as duas equipes já estão definidos e Mendy deve chegar ao Santiago Bernabéu por 48 milhões de euros (aproximadamente R$ 210 milhões) fixos, além de uma quantia adicional por metas a serem alcançadas, entretanto, esses valores extras não foram revelados.

O jornal destaca que é possível que Mendy seja anunciado já nessa quarta-feira (12), se tudo ocorrer bem nos exames médicos finais.

O lateral já passou por uma avaliação no dia 4 de junho, e os resultados não agradaram totalmente a equipe médica do Real. Um problema no quadril deixou o negócio suspenso, por isso, ele deve voltar na quarta-feira (12) para Madrid e refazer os exames. As pessoas próximas do jogador declaram que ocorreu um erro no primeiro exame e que tudo será averiguado e resolvido na quarta.

Já se fala com certeza de que Mendy será jogador do Real Madrid.